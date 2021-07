0 Facebook Incidente in via Toledo per Mario, l’ambulante che suona una particolare batteria sulla bici Cronaca 20 Luglio 2021 08:56 Di redazione 2'

Cade dalla bici e si fa male, ambulante soccorso in via Toledo. E’ diventato un personaggio noto a Napoli, i turisti lo riprendono mentre si esibisce nei suoi ‘particolari’ spettacoli, il signor Mario è ormai una star del centro cittadino. Con la batteria montata sulla sua bici, improvvisa spettacoli musicali per racimolare un po’ di soldi, raccogliendo spesso e volentieri gli applausi di tutti.

Ambulante di via Toledo cade dalla bici

A documentare un incidente di cui il signor Mario è stato vittima è stata la pagina Facebook “Poteva succedere ovunque e invece”, che ha pubblicato un video in cui l’uomo è stato soccorso in via Toledo da un’ambulanza dopo essere caduto dalla sua bicicletta. Sembrerebbe che sia finito in un fosso con il velocipede, cadendo in terra e facendosi male. L’ambulante è stato soccorso dagli operatori del 118 e portato in ospedale, non avrebbe riportato gravi ferite.

Nel video si vede la bici del signor Mario per terra e poi quest’ultimo gridare, come se criticasse il manto stradale cittadino. Non è ben chiaro se questa parte sia stata girata dopo i soccorsi o prima, poiché l’ambulante è in piedi e riesce a camminare.

Il video pubblicato dalla pagina “Poteva succedere ovunque e invece”