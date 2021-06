0 Facebook Federico Fashion apre un Salone a Napoli, party esclusivo aperto ai fan per l’occasione Spettacolo 23 Giugno 2021 16:48 Di redazione 2'

Nuova avventura per Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Il famoso parrucchiere delle star, protagonista del programma di Real Time ‘Il salone delle meraviglie’, apre un salone di bellezza a Napoli. Finalmente anche le clienti campane potranno godere dei trattamenti del noto hair stylist.

Il salone è ancora top secret, anche se sicuramente, come quelli di Roma, Anzio e Milano, sarà caratterizzato da uno stile eccentrico e vivace. In occasione dell’inaugurazione, Federico ha deciso di organizzare un mega party esclusivo a Villa Domi, con ingresso aperto a tutti, gratuitamente. Infatti chiunque vorrà partecipare alla festa d’inaugurazione, potrà scaricare un voucher e registrarsi a un link, che Federico ha pubblicato nelle sue storie su Instagram.

“Se vorrai far parte del mio mondo pazzesco, devi sapere solo una cosa: non mi fermo mai… Adoro pensare a nuovi progetti, creare collaborazioni e lavorare su nuovi prodotti, per stupirti e anche per stupirmi. Questo è fondamentale. Per cui preparati, partiremo per un viaggio incredibile”

L’evento si terrà l’11 luglio a partire dalle 22 e trattandosi di un ‘Pink Party’, bisognerà adattare l’abito all’occasione.