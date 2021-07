0 Facebook Incidente per Giulia Provvedi, la caduta in spiaggia e il dente rotto: “Questa la mia situazione” Giulia Provvedi cade in spiaggia e si rompe un dente. La showgirla è stata immortalata in un video. Mentre correva è caduta con una birra in mano Spettacolo 17 Luglio 2021 15:05 Di redazione 1'

Incidente per Giulia Provvedi. La nota showgirl è stata ripresa in un filmato mentre sta correndo in spiaggia con una birra in mano. All’improvviso la Provvedi è caduta facendo sbattere la bottiglia di vetro contro il suo viso.

Giulia Provvedi cade in spiaggia e si rompe un dente

La conseguenza è stata la rottura di un dente. Il tutto è stato immortalato dal video pubblicato poi sui social. La notizia e quelle immagini sono diventate virali sul web scatenando i commenti dei fan.

“La mia situazione sentimentale del 2021 in un video”, questa la frase scritta dalla Provvedi sul post pubblicato su Instagram.

Giulia Provvedi cade in spiaggia e si rompe un dente: il post su Instagram