In tanti si domandano come sia Maria De Filippi lontano dalle telecamere. Abituati a vederla al timone dei suoi programmi di successo, non sempre è facile carpire quale sia il suo vero carattere e se quanto mostra dietro il piccolo schermo sia la sua personalità.

La vera Maria De Filippi

A parlare di Maria De Filippi è stata l’ex tronista di Uomini e Donne Samantha Curcio. Attualmente impegnata con il suo corteggiatore, Alessio Cennicola, ha spiegato chi è la conduttrice dietro le telecamere e qual è la sua vera essenza.

Rispondendo ad alcune domande dei suoi followers, su queen Mary ha detto: “Maria a telecamere spente è una donna umilissima, gentilissima, tranquillissima. È brava, è una mamma”. Chi la immaginava come una persona severa, dunque, dovrà ricredersi. Il suo lato materno, ad esempio, è qualcosa che mostra anche ai concorrenti dei suoi programmi con i quali spesso è molto protettiva.