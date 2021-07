0 Facebook Somma Vesuviana, donna di 63 anni uccisa davanti a un supermercato: ferito un 46enne Cronaca 16 Luglio 2021 11:50 Di redazione 1'

E’ di poco fa la notizia di un omicidio avvenuto a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, questa mattina. Secondo quanto riferiscono i carabinieri, intorno alle 09.30 una donna è stata uccisa da una persona che verosimilmente era armata di coltello davanti a un supermercato in via Marigliano.

Donna uccisa davanti a un supermercato a Somma Vesuviana

La vittima era originaria di Saviano e aveva 63 anni. Ferito un uomo di 46 anni di Sant’Anastasia. Sul posto sono giunti i soccorsi che hanno trasportato il 46enne in ospedale, per la donna deceduta purtroppo non c’era più nulla da fare. Sull’omicidio indagano i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna per identificare il responsabile e chiarire la dinamica dell’evento.

Sembrerebbe che ci siano dei sospetti sul marito della donna e che quest’ultimo si sia costituito, ma per ora non c’è alcuna conferma da parte delle forze dell’ordine. La persona ferita, invece, sarebbe un cliente del supermercato.