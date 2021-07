0 Facebook Bambina di 5 anni muore annegata in piscina nel giardino di casa Cronaca 6 Luglio 2021 20:34 Di redazione 2'

Tragedia a Trabia, in provincia di Palermo, dove una bambina di 5 anni è morta annegata nella piscina installata nel giardino di casa. Intorno alle 15 di oggi, martedì 6 luglio, per cause ancora da chiarire, la piccolina è deceduta.

A portarla in ospedale a Termini Imerese è stata la nonna. Dalle prime informazioni disponibili, la piccola sarebbe arrivata già senza vita al pronto soccorso. È in corso da parte del medico legale l’ispezione per accertare le cause del decesso. Al momento dell’incidente pare che in casa non ci fossero i genitori della bimba.

Secondo una prima ricostruzione, la bimba era in piscina quando è rimasta impigliata con i capelli nel bocchettone che si trova nell’impianto per purificare la piscina. Non è riuscita a liberarsi ed è morta poco dopo. In casa c’era la nonna che l’ha poi accompagnata al pronto soccorso.

Come riporta BlogSicilia, la procura di Termini Imerese che coordina le indagini ha disposto la restituzione del corpo alla famiglia per celebrare i funerali, accertando che si è trattato di un tragico incidente. I carabinieri hanno sequestrato la piscina e domani è stata disposta una perizia. Il padre della giovanissima vittima è un sindacalista della Uil molto conosciuto in provincia di Palermo.