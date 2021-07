0 Facebook Lite in famiglia degenera, figlio uccide padre per il volume della tv troppo alto Cronaca 15 Luglio 2021 11:03 Di redazione 1'

Lite tra in famiglia degenera, figlio uccide il padre dopo una discussione. E’ accaduto nella serata di giovedì a Ostiglia, in provincia di Mantova. Un uomo di 50 anni, Lorenzo Prandi, ha ucciso il padre, Mario, di 75 anni.

Figlio uccide padre per volume troppo alto della tv

L’omicidio è avvenuto in un condominio di via Cristoforo Colombo 9. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mantova e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. L’uomo sarebbe morto per “ferite profonde riportate al torace e all’addome”.

Da una prima ricostruzione dei militari sembrerebbe che il rapporto tra padre e figlio fosse molto teso e dopo l’ennesima lite, il figlio cinquantenne ha preso un coltello dalla cucita e ha colpito il settantacinquenne più volte. Pare che a scatenare la rabbia del figlio sia stato il volume troppo alto della televisione. Nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia sulla salma della vittima.