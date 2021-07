0 Facebook Rider aggredito a Napoli, il giudice ha fatto bene a scarcerare i baby rapinatori Il giudice ha fatto bene a scarcerare i baby rapinatori del rider aggredito a Napoli. I minorenni coinvolti nel raid andranno in comunità Giustizia 15 Luglio 2021 16:50 Di Andrea Aversa 2'

Ho già scritto sulle pagine di questo giornale che una condanna a 10 anni di carcere per due ragazzini appena 20enni, ha rappresentato una sorta di ‘condanna a morte’. Oggi ho accolto con piacere la decisione del giudice che ha emesso una sentenza diversa per i minorenni coinvolti nella stessa vicenda.

I fatti di cui vi sto parlando sono relativi alla rapina con aggressione subita dal rider Gianni Lanciato. I baby rapinatori coinvolti sono stati sei. I due maggiorenni sono stati puniti con questa dura sentenza. Quelli minorenni lasceranno il carcere minorile e andranno in comunità.

La decisione del giudice ha seguito il principio costituzionale espresso nell’articolo 27: “La responsabilità penale è individuale. La pena deve essere commisurata al reato e non deve consistere in pratiche disumani o degradanti. Anzi, essa deve mirare al recupero del detenuto per consentirne il reinserimento in società“.

Il giudice ha fatto bene a scarcerare i baby rapinatori del rider aggredito a Napoli

Parole che hanno assunto un’importanza ancora maggiore dopo la visita che il Ministro della Giustizia Marta Cartabria e il Premier Mario Draghi hanno fatto al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Quest’ultimo penitenziario è stato lo scenario di quelle terribili immagini di violenza che tutti abbiamo guardato in queste settimane.

Per questo motivo offrire una seconda possibilità a due minorenni ci è sembrata una decisione giusta e sensata. E per lo stesso motivo ci auguriamo che in appello cambi la sentenza che ha riguardato i rapinatori maggiorenni. L’ingresso in carcere, nel nostro sistema penitenziario, vuol dire distruggere mente e corpo di un qualsiasi essere umano.