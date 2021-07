0 Facebook Rider picchiato e derubato a Napoli, scarcerati i 4 minorenni e membri del ‘baby branco’: “Andranno in comunità” Scarcerati i 4 minorenni che hanno aggredito e derubato il rider a Napoli. Giorni fa i due maggiorenni sono stati condannati a 10 anni di reclusione Cronaca 14 Luglio 2021 16:33 Di redazione 1'

I giudici del Riesame di Napoli hanno deciso di mandare in comunità i quattro minorenni che la notte tra il primo e il 2 gennaio scorso picchiarono e rapinarono dello scooter un rider a Napoli, in via Calata Capodichino.

I quattro lasceranno dunque il carcere minorile un attesa del rito abbreviato in cui sono imputati, che si celebrerà il 23 settembre. I due maggiorenni che componevano con loro il ‘branco‘ che ha aggredito un disoccupato che cercava di lavorare sono già stati condannati a 10 anni di carcere.

La decisione arriva dopo il rigetto di pm e gip di concedere la messa alla prova per i quattro.

