Gianni Lanciano ha trovato lavoro in una grande catena di supermercati come macellaio. L’uomo è il rider che è stato aggredito a inizio gennaio in calata Capodichino da un gruppo di ragazzi, che l’ha malmenato e gli ha portato via il motorino. La sua storia, con il video della rapina, era diventata virale, scatenando anche una catena di solidarietà per riacquistargli il motorino – poi ritrovato dalla Polizia – e anche per aiutarlo a trovare un lavoro.

Il rider aggredito a Napoli ha trovato lavoro

Lanciano, infatti, aveva raccontato di aver iniziato a fare il rider dopo aver perso il suo impiego, faceva il macellaio in un supermercato. Così in tanti si sono mobilitati per trovargli un’occupazione, che adesso è arrivata. A dare la notizia è stato Francesco Emilio Borrelli, che ha seguito fin dall’inizio la sua sventura. Il consigliere regionale dei Verdi ha spiegato che Gianni ha iniziato a lavorare presso una nota catena di supermercati a Casoria. Specificando, dunque, che tutta la polemica nata riguardo al fatto che Lanciano non avesse accettato lavori alcuni, perché lontani da Napoli, non era assolutamente vera.

Qual è il nuovo lavoro di Gianni Lanciano

“Gianni Lanciano il rider aggredito e derubato dello scooter alcuni giorni fa a Calata Capodichino stamane ha iniziato di nuovo a lavorare come macellaio in una catena di supermercati. Mi ha chiamato per darmi la buona notizia e per ribadire il fatto che finora aveva sostenuto solo dei colloqui e pertanto non aveva rifiutato nessuna offerta di lavoro. Il nuovo lavoro iniziato oggi, infatti, non si trova sotto casa sua ma a Casoria, dimostrando che tutte le cose dette sul fatto che non voleva andare a lavorare lontano da casa erano sbagliate. E’ felice e grato per questo nuovo inizio, anche se rimane molto amareggiato dalle cattiverie che sono state dette sul suo conto e dai tentativi di speculazione che qualche imprenditore ha provato a fare su di lui per pubblicizzarsi e cercare di apparire come un benefattore”, questo il post di Emilio Borrelli. Il post ha ricevuto molti commenti da parte di chi ha voluto augurare buona fortuna a Gianni.

