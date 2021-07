0 Facebook Dramma in spiaggia a Cirò Marina, 72enne napoletano si sente male mentre fa il bagno e perde la vita Un uomo di 72 anni è morto annegato a Cirò Marina. La vittima era di origine di Arzano, località in provincia di Napoli. Inutile l'arrivo dei soccorsi Cronaca 13 Luglio 2021 10:00 Di redazione 1'

Un dramma si è consumato in pieno giorno, ieri, sulla spiaggia di Volvito (Cirò Marina). Un uomo di 72 anni, originario di Arzano (località dell’area Nord in provincia di Napoli), è deceduto mentre faceva il bagno.

Come riportato da Il Quotidiano del Sud, secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colta da un malore appena entrato in acqua. A far scattare l’allarme una donna in spiaggia.

Un uomo di 72 anni è morto annegato a Cirò Marina

Alla vista dell’uomo che stava annegando, avrebbe urlato: “C’è un uomo che sta affogando!“. Il marito si sarebbe immediatamente gettato in acqua per salvare il 72enne. Purtroppo non ce l’ha fatta. La vittima si chiamava Giuseppe Silvestro.

Immediata la chiamata ai soccorsi. I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto ed hanno avviato, senza successo, le prime cure del caso. Per l’anziano non c’è stato nulla da fare.