Belen Rodriguez mostra Luna Marì appena nata, il dettaglio: "Uguale alla madre, si vede dalla bocca" Spettacolo 12 Luglio 2021

E’ nata Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La bambina è nata all’una meno dieci, qualche ora dopo la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio 2021. Il peso della piccola? 2.9 chili, come rivelato dalla mamma su Instagram. Belù ci ha inoltre tenuto a precisare che la sua secondogenita è venuta al mondo con parto naturale. Esperienza già vissuta dalla soubrette argentina otto anni fa, con il primogenito Santiago, avuto dall’ex marito Stefano De Martino.

Dove ha partorito Belen Rodriguez

Luna Marì è nata in una clinica di Padova. Prima e dopo il parto Belen Rodriguez ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax sull’isola di Albarella con il compagno Antonino Spinalbese e ha così scelto di non partorire a Milano, come era invece accaduto con Santiago. Dalle foto il dettaglio è notevole: la bocca di Luna Marì è praticamente identica a quella di Belen.

“Ha già il tuo broncio che farà strage, che meraviglia”, ha scritto una follower. “Ha la tua bellissima bocca, complimenti per questa perla!”, ha commentato qualcun altro. Secondo altri, però, Luna Mari avrebbe la stessa bocca del neo papà Antonino Spinalbese. “È uguale al papà!”, ha assicurato una fan. Tanti follower, poi, si sono complimentati per la bellezza di Belen Rodriguez anche dopo il parto. “Solo tu riesci ad essere perfetta anche in sala parto”, ha ribadito un sostenitore della conduttrice di Tu si que vales.

Perché la figlia di Belen Rodriguez si chiama Luna Marì?

Come confidato a Canzone Segreta di Serena Rossi, è stato Santiago a scegliere il nome della figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Nessuna gelosia da parte del bambino, come ha chiarito mamma Belen. La Rodriguez ha poi voluto aggiungere il nome Mari per dare un “tocco poetico” alla sua bambina.