Gabriele Ibba muore a 21 anni durante un'immersione: amava il mare
Cronaca 13 Luglio 2021

Giovane di 21 anni muore durante un’immersione, il corpo ritrovato a diciotto metri di profondità. E’ avvenuto a Cagliari, nelle acque davanti al porticciolo di Marina Piccolo. Gabriele Ibba, così si chiamava la vittima, era un appassionato di immersioni e non era la prima volta che scendeva sott’acqua.

Uscito in gommone con altri cinque amici, dopo che si è immerso non è più risalito. Sono stati i compagni ad allertare i soccorsi quando hanno visto che Gabriele non risaliva più. Immediato l’arrivo dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, supportati dalla Guardia Costiera, che ha perlustrato la zona con un elicottero.

Poi i sommozzatori hanno ritrovato il corpo del giovane senza vita con indosso la tuta da sub e i pesi utilizzati per immergersi. Sembrerebbe che Gabriele sia morto a causa di un improvviso malore che non gli avrebbe lasciato scampo. Sconvolta l’intera comunità per questa terribile disgrazia. Gabriele era un amante del mare, lo stesso che se l’è portato via per sempre.