0 Facebook Talento, Introspezione e Sperimentazione Talento, Introspezione e Sperimentazione: “L’Arte di Maurizio D’Andrea incanta il mondo” Arte 12 Luglio 2021 16:44 Di Amedeo Palumbo 3'

Maurizio D’Andrea dalle pendici del Vesuvio fino a New York passando per Genova, Cortina D’Ampezzo e Brera-Milano. D’Andrea, Artista Contemporaneo nato alle pendici del Vesuvio e oggi residente ad Alba, in Piemonte.

Talento, Introspezione e Sperimentazione: le Mostre effettuate

D’Andrea ha esposto i suoi lavori al Galata Museo del Mare di Genova per “Summer Solstice: Untold Stories” fino al 15 giugno. mentre dal 1 al 22 giugno è stato presente a New York in una delle Gallerie più prestigiose di Manhattan, l’Agora Gallery.

Talento, Introspezione e Sperimentazione: Mostre Attive

Dal 25 giugno ha esposto le sue opere a Cortina D’Ampezzo presso il Museo Mario Rimoldi “Casa delle Regole” ideata da Sauro Moretti e Nino Ippolito e curata da Vittorio Sgarbi. L’Esposizione continuerà fino al 3 ottobre. La Mostra “Paesaggi d’Italia” rientra nel progetto culturale “I Mille Sgarbi” ed ha come obiettivo quello di fotografare lo stato dell’Arte Contemporanea in Italia, attraverso 100 opere di artisti nazionali ed internazionali accuratamente scelti dal curatore.

Un luogo vitale e prestigioso ospiterà la Mostra, il Museo d’Arte Moderna fondato da Mario Rimoldi (1900-1972) che dal 1923 continua a parlare di “Bello” e in questa occasione farà dialogare i grandi capolavori del ‘900, della prestigiosa Collezione Rimoldi, con le visioni personali degli artisti di oggi. “La bellezza” caratterizza la nostra Italia con la sua espressione geografica, storica e spirituale, con la letteratura, la musica, l’arte, la natura e il paesaggio, ma anche i luoghi dell’anima potranno esprimere la loro bellezza. Per Maurizio D’Andrea i luoghi dell’anima sono sicuramente: il mare, il vulcano e Napoli che l’artista interiorizza e sublima. La sua introspezione è accompagnata da una continua ricerca e sperimentazione che evidenziano il suo talento. Le sue opere possono essere definite Eruzioni esplosive del suo inconscio, e il suo stile non è riconducibile se non al suo.

Talento, Introspezione e Sperimentazione: Le Prossime Mostre

Dal 19 al 25 luglio esporrà a Brera-Milano presso la “Galleria Milanese” per la Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea “L’Arte Raffiora” a cura del Dott. Antonio Castellana e della Dott.ssa Roseli Crepaldi curatrice e direttore artistico. Il tema è il significato di una Rinascita dopo il periodo di isolamento e distacco sociale e allo stesso tempo, il rafforzamento dell’amicizia e della creatività emerse come conseguenza di questa stessa condizione sociale. Il suo cammino artistico internazionale lo porterà ad esporre i suoi quadri anche a Tokyo, Berlino, Montecarlo, Amsterdam.