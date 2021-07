0 Facebook Assalto al bancomat a Teano, ladri in fuga con il bottino mentre in strada si festeggia per l’Italia Assalto al bancomat a Teano. I ladri in azione mentre nelle strade si festeggiava per la conquista dell'Europeo da parte della Nazionale Cronaca 12 Luglio 2021 17:05 Di redazione 1'

Erano in cinque ed hanno approfittato dei festeggiamenti in occasione della vittoria italiana a Wembley per svaligiare un bancomat. O meglio per razziare una cassa automatica. È accaduto all’interno dei un autogrill.

Siamo sull’autostrada A1, all’altezza di Teano (località in provincia di Caserta). I malviventi, come riportato da Edizione Caserta, hanno distrutto le porte di ingresso della stazione di servizio ed hanno sradicato il bancomat.

Assalto al bancomat a Teano

Erano le tre di notte passate e i ladri sono riusciti a scappare con il bottino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale. I poliziotti hanno avviato le indagini e i normali accertamenti del caso.