Un ciclone si sta per abbattere sull’Italia portando forti temporali e un calo netto delle temperature. La perturbazione interesserà in primis il Nord per poi spostarsi al Centro e infine sulle regioni del Sud. Il cambiamento inizierà a partire da martedì 13 luglio, quando sulle regioni settentrionali si abbatteranno forti fenomeni temporaleschi, con il rischio di pesanti grandinate.

Previsioni meteo a Napoli per i prossimi giorni

Fenomeni che chiaramente comporteranno un brusco calo delle temperature, che comporteranno un’interruzione dell’estate. Il ciclone raggiungerà le regioni meridionali e dunque la Campania, a partire da venerdì 16 luglio. Il vortice poterà con se rovesci sparsi, alcuni dal carattere temporalesco. A Napoli, nello specifico, le temperature inizieranno a calare da mercoledì, come conseguenza della perturbazione che interesserà il Nord. Si passerà da massime di 32°-34° a 27°-29°.

I rovesci, alcuni dal carattere temporalesco, arriveranno, secondo quanto riportato da 3B Meteo Napoli, nelle giornate di venerdì, sabato e potrebbero proseguire anche lunedì. Il termometro arriverà a registrare anche massime di 26°, regalandoci un’aria decisamente più fresca. Il tempo migliorerà a partire da martedì con la presenza del sole e temperature estive, decisamente più nella media stagionale.