Lorenzo Insigne chiama la moglie Jenny Darone dopo la vittoria: la reazione diventa virale
Calcio Napoli 12 Luglio 2021

Esultanti di gioia le mogli dei calciatori della nazionale italiana. I loro mariti sono degli eroi, hanno vinto l’Europeo 2020 contro l’Inghilterra e sono più gioiose che mai. Lo manifestano sui social Jessica Malena, moglie di Ciro Immobile e Jenny Darone, moglie di Lorenzo Insigne.

Lorenzo Insigne chiama la moglie Jenny Darone dopo la vittoria

Lorenzo Insigne, dopo aver vinto, ha chiamato in lacrime la moglie Jenny Darone (all’anagrafe Genoveffa Darone).I due sono sposati dal 2012 e hanno due figli, Carmine e Christian. Jenny, come è giusto che sia, ha seguito ogni tappa di Euro 2020, per sostenere il marito. Insigne è sempre di più un punto di riferimento e un elemento insostituibile della Nazionale Italiana. Ieri, è arrivata per lui una delle soddisfazioni più grandi: la vittoria di Euro 2020 che ha reso gli italiani Campioni d’Europa. Un trofeo ancora più gustoso, se si pensa che gli avversari lo consideravano già conquistato ancor prima del fischio di inizio.

Dopo l’impresa, Lorenzo Insigne ha chiamato la moglie Jenny Darone e si è sciolto in lacrime al telefono con lei. Anche la donna non ha potuto trattenere la commozione e in uno screen della telefonata, pubblicato su Instagram, ha rivolto al marito un sentito “Ti amo”, tra un tripudio di cuoricini.