Incidente mortale a Pomigliano D'Arco durante i festeggiamenti, schianto fatale News 12 Luglio 2021 13:58

Sale ancora il bilancio delle vittime durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei 2021. Oltre ai numerosi ferimenti, a Pomigliano D’Arco una persona ha perso la vita in un incidente in moto.

Incidente mortale a Pomigliano D’Arco

La notizia è iniziata a circolare nei gruppi social legati al territorio. Poco dopo le 2, nella notte tra domenica e lunedì, un uomo ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua moto. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’uscita Pomigliano Sud, vicino alla pompa di benzina Q8. Sul posto è giunta un’ambulanza, ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della persona.

Intervenute anche le forze dell’ordine che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità. La notizia di questo schianto fatale ha sconvolto l’intera comunità di Pomigliano, si legge in un gruppo: “Ore 02:15 incidente all’uscita di Pomigliano venendo da Napoli prima del distributore di benzina ! Una persona a terra coperta da un telo stava in moto ! R.i.p scena straziante dopo questa festa Italiana! “.