Nessuna festa per l'Italia a Casapesenna, addio ad Agnese: "Portata via a soli 15 anni" È morta una ragazza di 15 anni a Casapesenna. Addio alla piccola Agnese, stroncata da una malattia. Il lutto che ha sconvolto una comunità Cronaca 12 Luglio 2021

Non tutti ieri sera hanno festeggiato per la vittoria dell’Italia. A Casapesenna le ultime ore sono state molto tristi e difficili. L’annuncio è stato dato dal Sindaco della località in provincia di Caserta, Marcello De Rossa.

Il primo cittadino ha pubblicato un post su Facebook dove ha ricordato la giovane Agnese. Quest’ultima è stata strappata alla vita a soli 15 anni, a causa di una grave malattia. La 15enne ha combattuto come una guerriera fino alla fine.

Tantissimi i messaggi d’affetto per Agnese e la sua famiglia. L’intera comunità di Casapesenna è in lutto ed è stata sconvolta dal dolore. Chi conosceva la 15enne e i suoi cari si è stretta intorno a loro per sostenerli e confortarli.

È morta una ragazza di 15 anni a Casapesenna: il post del Sindaco Marcello De Rosa

“Carissimi cittadini, mentre noi tutti eravamo in trepidazione per la partita, l’Italia ha perso una ragazza di nome Agnese, di soli 15 anni, portata via dal male del secolo. Ha combattuto per lunghi anni, ma il suo corpo non ha più retto.

Carissimo Antonio, a nome di tutta la cittadinanza, porgo a te e a tutta la tua famiglia le nostre più sentite condoglianze. La perdita di una figlia è qualcosa che va contro la natura ma spero con tutto il cuore che tu e tua moglie riusciate a sopravvivere a questa tragedia tenendo vivo il suo ricordo. Buon viaggio Agnese, sorridi tra gli angeli“.