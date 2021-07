0 Facebook L’Italia batte l’Inghilterra, conquista Wembley ed è campione d’Europa: festa e delirio in strada a Napoli Provano a forzare il blocco della polizia per tuffarsi nella fontana di piazza Trieste e Trento. Qualche tensione durante la festa Sport 12 Luglio 2021 01:03 Di redazione 1'

Grande gioia per la vittoria dell’Italia sul campo di Wembley proprio contro l‘Inghilterra. Un trionfo arrivato ai calci di rigore e che ha permesso agli azzurri di diventare i campioni d’Europa.

Anche a Napoli, come in tutto il Paese, è scoppiata la festa. In strada caroselli di scooter e folla in delirio. Piazza Trieste e Trento si e colorata di bianco, rosso e verde come la bandiera italiana.

Non sono mancate tensioni tra un gruppo di ragazzini e le forze dell’ordine. Qualche giovanissimo ha provato a forzare il blocco della Polizia per andare nella fontana del Carciofo. Prima della fuga del ‘branco‘ in pochi sono riusciti a tuffarsi al suo interno.

