Tony Pipitone è tornato a parlare. Nonostante Piera Maggio l’abbia più volte esortato a farsi da parte, l’ex marito è intervenuto ai microfoni di Quarto Grado e ha ribadito la sua convinzione rispetto a quanto accaduto a Denise: “Qualcuno sa e ha visto chi ha preso la bambina. Sa tutto, ma le cose non vanno avanti”.

Tony Pipitone spiega cosa è accaduto a Denise Pipitone

L’ex marito di Piera Maggio ha spiegato che lui continua a indagare per cercare di capire cosa è successo a Denise: “Non so se la bambina conoscesse o meno chi l’ha rapita – ha aggiunto –. Io tutti i giorni cerco di indagare per conto mio, di capire, ma non trovo niente, nessun riscontro. I sensitivi che collaboravano con la polizia sono entrati a casa nostra, gli inquirenti hanno controllato numerosi casolari, senza però risalire a niente. Si è considerata anche la pista della pedofilia per un attimino (…) Dopo diciassette anni non si arriva ancora a una conclusione, malgrado tutte le indagini e gli sforzi profusi”.

Il rapporto tra Tony Pipitone e Denise

Tony Pipitone ha poi parlato del rapporto che aveva con Denise: “Io l’ho cresciuta come una figlia e per me tale rimane. La bambina mi ha fatto crescere come uomo, dandomi una felicità immensa. Spero di riabbracciarla al più presto e anche mia moglie lo spera, perché si è affezionata a Denise come se fosse sua figlia”.