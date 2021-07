0 Facebook Tragico malore in spiaggia, muore mentre gioca con i suoi nipotini: aveva 45 anni Cronaca 10 Luglio 2021 16:24 Di redazione 2'

Dramma nel primo pomeriggio sulla costa di Capaccio Paestum, dove un uomo di 45 anni, Massimiliano Voria, residente nel comune di Cicerale, è annegato nello specchio acqueo tra il lido Franca ed il lido Mare Mirtilli, in località Linora. A notare che qualcosa in acqua non andava sono stati i bagnini delle strutture balneari, precipitatisi nel prestare soccorso in mare dopo che il 45enne aveva probabilmente accusato un malore improvviso, galleggiando tra le onde. L’uomo stava giocando poco prima con i suoi tre nipotini.

Trascinato sulla battigia, purtroppo non c’è stato nulla da fare: tutti i tentativi di rianimarlo sono stati vani, per lo choc dei numerosi bagnanti presenti in spiaggia. Sul posto sono intervenute le equipe dell’unità rianimativa della Croce Gialla di Agropoli e Licinella e dell’ambulanza medicalizzata dell’Associazione Santa Luisa in servizio presso la postazione Psaut di Piazza Santini.

Rilievi del caso eseguiti dai carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, diretti dal lgt. Giuseppe D’Agostino, i quali hanno allertato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno. L’esame esterno della salma, eseguito dal personale medico del 118, non lascia spazio a dubbi circa il malore che ha ucciso Massimiliano Voria, e così dopo il riconoscimento del quale si è occupato un cugino dell’uomo, il corpo è stato riconsegnato immediatamente alla famiglia, che si è occupata delle esequie. Quest’oggi alle 17 nella chiesa di San Giorgio a Cicerale, città dove viveva il 45enne, si terranno i funerali.