Drammatico schianto nel Napoletano, Giovanni muore a 39 anni Cronaca 10 Luglio 2021 16:16 Di redazione 1'

Drammatico incidente in via Santa Maria a Cubito lo scorso venerdì notte. E’ morto Giovanni Di Martino, 39 anni, per tutti “Giovann o Mocc‘ “di San Cipriano D’Aversa. Il violento impatto è avvenuto nella tarda serata di ieri, ore 22.15 circa, nei pressi del mercato ortofrutticolo.

Coe riporta Il Meridiano, lo schianto è avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. Si sono scontrate una Fiat Panda ed una Multipla. Giovanni sembrerebbe stesse facendo rientro a Giugliano, città dove viveva da sposato, dal suo deposito di San Cipriano.

Le condizioni del 39enne sono da subito apparse gravi. Stimato e conosciuto da tutti per la sua bontà, generosità e dedizione al lavoro. Sul posto per il recupero dei veicoli incidentati ed il ripristino del manto stradale, sono presenti gli operai specializzati della ditta MPM.