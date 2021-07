0 Facebook Thomas ha un malore e muore nel parcheggio del centro commerciale: lascia una bimba piccola Cronaca 10 Luglio 2021 09:34 Di redazione 1'

Si chiama Thomas Mangiacapra l’uomo che venerdì mattina, intorno alle ore 12:40 è deceduto all’interno della propria auto, una Lancia Ypsilon, nel parcheggio del centro commerciale Grande Sud, ex Auchan in seguito ad un malore improvviso.

Sul posto è giunta prontamente un’ambulanza che ha tentato in tutti i modi di rianimare l’uomo. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare. I sanitari sono stati per circa 40 minuti ad effettuare le manovre di salvataggio ma purtroppo il cuore di Thomas non ne ha voluto sapere di ricominciare a battere.

L’uomo si trovava in compagnia della moglie davanti alla porta “Scipione l’Africano” dell’ipermercato. Secondo quanto appreso da Il Meridiano, Thomas già soffriva di problemi cardiaci e qualche anno fa fu colpito da un infarto improvviso e fu operato d’urgenza. Lascia la moglie e una bimba piccola.