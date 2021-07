0 Facebook Danilo, morto a 22 anni al matrimonio dei cugini: era stato vaccinato con Johnson poco prima Cronaca 10 Luglio 2021 08:39 Di redazione 2'

Lo scorso sabato una tragedia ha scosso la Campania. Un 22enne originario di Grottolella (in provincia d’Avellino) è morto per un arresto cardiaco mentre si trovava al matrimonio di suo cugino. Danilo D’Argenio, come raccontano i presenti, si è sentito poco bene ed è deceduto poco dopo mentre si trovava a un banchetto a Capaccio Paestum. Immediatamente i famigliari ne hanno denunciato l’accaduto in Procura ed è stata disposta l’autopsia sul corpo.

Morte Danilo D’Argenio: i dubbi sul vaccino Johnson

Due i punti da chiarire, l’eventuale nesso con la somministrazione del vaccino, come è accaduto a Camilla, e un presunto ritardo nei soccorsi. Il giovane, che studiava a Ferrara, infatti aveva ricevuto il 10 giugno il vaccino Johnson. Mentre l’ambulanza, chiamata dai presenti, è arrivata sul posto quando ormai era troppo tardi. I famigliari e gli amici quindi hanno lanciato una petizione online affinché le strutture ricettive si dotino di defibrillatori.

“Morire a 22 anni ad un banchetto di nozze, in un giorno di festa. La tragedia di Danilo D’Argenio, stroncato da un arresto cardiaco durante un giorno di gioia per tutta la sua famiglia, ha addolorato l’intera comunità irpinia. Tifosissimo del lupo … stamane l’ultimo saluto nella chiesa di valle“.