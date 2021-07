0 Facebook L’amore tra Raffaella Carrà e Sergio Japino e il dolore di lei di non aver avuto figli Spettacolo 9 Luglio 2021 11:22 Di redazione 2'

Uniti fino all’ultimo pur non avendo più una relazione romantica. E’ questa la storia d’amore di Raffaella Carrà e Sergio Japino, prima suo compagno di vita e poi amico fraterno. E’ stato proprio il regista e autore televisivo a comunicare la scomparsa della star della televisione italiana. Loro hanno avuto un legame profondo che li ha uniti fino all’ultimo. La Carrà ha avuto tanto amore nella sua vita, ma ha conservato con sé il grande dolore di non essere riuscita ad avere figli.

Cosa è successo tra Raffaella Carrà e Sergio Japino

Con Sergio Japino il legame è durato quarant’anni, prima come fidanzati e poi come amici. Un’amicizia speciale che amavano definire fraterna. Raffaella Carrà dopo la fine della relazione con Gianni Boncompagni incontrò Japino, lui raccontò così la nascita della loro relazione in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Facevo con lei un romantico passo a due per insegnarlo a un altro. Accadde lì: ci siamo guardati negli occhi ed è scattata la scintilla“. Era il 1981, dopo sedici anni la relazione d’amore giunse al capolinea, ma Raffaella e Sergio non si separarono mai.

In quell’occasione entrambi venivano ‘pizzicati’ dai paparazzi in compagnia di altre persone e Raffaella Carrà all’epoca disse: “Oggi sarei libera di amare chi voglio. Io e Sergio abbiamo deciso di dividere le nostre strade pur rimanendo profondamente legati”. Un legame speciale, la stessa Carrà in un’intervista al Corriere della Sera lo spiegò così: “L’amore può cambiare, ma non muore”.

Perché Raffaella Carrà non ha avuto figli

Raffaella ha sempre avuto un grande dolore, una mancanza che non è mai riuscita a superare, non avere figli. Su quest’aspetto in un’intervista raccontò: “Sono andata dal ginecologo per un controllo e lì ho fatto l’amara scoperta: ormai era troppo tardi. Il medico mi ha detto: ‘Raffaella, ti devi rassegnare, il tuo fisico non ti permette più di affrontare una gravidanza’ È stato come sbattere la faccia contro un muro. Come se la vita, all’improvviso, mi avesse costretta a fare un bagno di realtà”. Ciò nonostante è riuscita a donare tutto il suo amore ai bambini adottati a distanza.