Fiume di persone a rendere omaggio a Raffaella Carrà nella camera ardente allestita al Campidoglio di Roma. Moltissimi amici vip che hanno lavorato con la grande show girl ed erano suoi amici. Una delle prime ad arrivare è stata Maria De Filippi che era molto legata a Raffaella.

Maria De Filippi commossa davanti alla bara di Raffaella Carrà

Accompagnata da Sergio Japino, storico compagno della Carrà, si è fermata davanti a quella bara di legno grezzo richiesta proprio da Raffaella, ed è rimasta qualche minuto in silenzio, probabilmente a pensare ai tempi andati. La conduttrice di Mediaset era evidentemente commossa, così come Pippo Baudo e Renzo Arbore, anche loro presenti al Campidoglio. Ma sono moltissimi i personaggi noti che hanno omaggiato colei che ha fatto la storia della televisione italiana.

“Siamo molto addolorati tutti, sono addolorati tutti gli italiani per la scomparsa della persona che ci ha fatto compagnia, regalato ore indimenticabili. Le vogliamo bene tanto, ancora. Tutti noi siamo stati ammiratori di Raffaella, noi abbiamo avuto anche il privilegio di essere anche amici e quindi il dolore è maggiore in questi casi“, queste le parole di Pippo Baudo.

Maria De Filippi, invece, non ha rilasciato dichiarazioni. Aveva scritto in un post condiviso il giorno della scomparsa di Raffaella Carrà un messaggio d’addio alla sua amica, con la quale aveva spesso lavorato. Aveva parlato dell’ultimo messaggio che le ha scritto: “(…) Le ho scritto per il suo compleanno e mi ha risposto con un semplice “Grazie”. Anche in quella risposta c’è la dignità di chi vive eternamente. Non riesco a salutarti perché so che tanto ti vedo sempre“. I funerali di Raffaella Carrà saranno celebrati nella giornata di venerdì alle 12 nella chiesa Santa Maria in Ara Coeli a Piazza del Campidoglio.