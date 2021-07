0 Facebook Funerali Raffaella Carrà, arriva il feretro: l’ultima volontà della star sulla messa Spettacolo 9 Luglio 2021 12:50 Di redazione 2'

Uscito dal Campidoglio, il feretro di Raffaella Carrà è stato portato alla chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, per la cerimonia. Tante le persone che hanno affollato la piazza, dove un maxi schermo permetterà a tutti i presenti fuori dalla chiesa di seguire la cerimonia. La messa, per volontà della conduttrice, sarà una cerimonia semplice, con alcuni interventi. A celebrare, il frate Padre Gastaldi, accompagnato da altri quattro frati cappuccini.

Funerali Raffaella Carrà: tre giorni dedicati alla star della tv italiana

Dopo 2 giorni di camera ardente, oggi verranno celebrati, venerdì 9 luglio, i funerali di Raffaella Carrà, presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli a partire dalle ore 12. La cerimonia è trasmessa in diretta televisiva, con uno speciale su Rai1 dalle 11.40 e uno su Rete 4 già dalle 11.15. Con la messa funebre si chiude la tre giorni dedicata all’icona della tv nazionale, iniziata con il commovente corteo che mercoledì ha toccato i luoghi in cui ha lavorato la Carrà, dalle sedi della Rai all’Auditorium del Foro italico e al Teatro delle Vittorie. La salma è poi giunta in Campidoglio, dov’è stata allestita la camera ardente.

Molti i personaggi che hanno reso omaggio a Raffaella, da Fiorello a Pippo Baudo, da Maria De Filippi a Giancarlo Magalli. Tra i presenti, però, anche tantissime persone comuni, di tutte le età.