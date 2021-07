0 Facebook Tommaso e Valentina, ‘bluff’ a Temptation Island: “Sono tornati assieme” Spettacolo 8 Luglio 2021 08:04 Di redazione 2'

Sembrava tutto finito tra Tommaso e Valentina dopo la seconda puntata di Temptation Island. Il tradimento del ventunenne ha acceso la miccia e la relazione sembrava essere giunta al capolinea. Ma adesso sui social circola una nuova voce, la coppia potrebbe essere tornata assieme.

Tommaso e Valentina di Temptation stanno ancora assieme?

Eravamo rimasti al falò di chiarimento in cui la coppia aveva deciso di lasciarsi. Poi c’erano stati i rispettivi commenti di entrambi. Prima Tommaso si era sfogato dicendo: “Sono contento di quello che ho fatto. Neanche adesso si è riuscita a spiegare davanti a tutta Italia. Dopo quello che ha visto doveva piangere, invece neanche una lacrima. Conferma quello che pensavo, non gliene frega un c***. Meglio che l’ho lasciata adesso che tra due anni”. Poi Valentina aveva sottolineato: “E’ successo quello che mi aspettavo, lui non ha accettato il mio divertirmi. Io sono stata con persone fantastiche e mi sono comportata come una principessa. Sapevo che potevamo lasciarci da qui a qualche anno…”.

La verità su Tommaso e Valentina di Temptation Island

Ma adesso sui social circola una nuova voce. Nei rispettivi profili Instagram ci sarebbero ancora le foto della coppia in atteggiamenti romantici e inoltre, secondo l’opinionista social Alessandro Rosica, sarebbero tornati assieme. Ed è così che sono partite le accuse di qualche followers, che accusano Tommaso e Valentina di aver fatto solo una messinscena: “Ci hanno preso in giro“. La prossima puntata di Temptation Island potrebbe chiarire cosa è accaduto tra i due.