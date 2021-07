0 Facebook Rapina in casa dell’attore comico Antonio Fiorillo: “Napoli terra di nessuno, la città sprofonda nel baratro” Rapina in casa dell'attore comico Antonio Fiorillo. Il suo post e 'sfogo' su Facebook: "Qui è terra di nessuno, la città è allo sbando" Cronaca 8 Luglio 2021 13:04 Di redazione 2'

Uno sfogo che è servito per annunciare ai fan di Facebook la propria disavventura. Protagonista il comico napoletano Antonio Fiorillo. Quest’ultimo ha subito una rapina in casa. I ladri hanno rubato, “ vecchio flex,una prolunga rotta e sporca, un decespugliatore di ormai 13 anni che non ha mai funzionato bene…e soprattutto una macchina vecchia con 300mila chilometri e tanti difetti al motore“.

Rapina in casa dell’attore comico Antonio Fiorillo

Un bottino davvero molto ‘particolare’. L’episodio ha gettato nello sconforto l’artista che ha parlato di una, “città allo sfacelo più completo, sprofondata nel baratro più profondo, in una situazione irreale in cui la criminalità diventa normalità, la violenza uno spettacolo da vedere in vetrina“.

Rapina in casa dell’attore comico Antonio Fiorillo: il suo post su Facebook

Questa città e’ allo sfacelo più completo, è sprofondata nel baratro più profondo, in una situazione irreale in cui la criminalità diventa normalità, la violenza uno spettacolo da vedere in vetrina….

Per l’indifferenza della gente, per la mancanza di scolarizzazione, per il continuo giustificare un sottobosco composto da malfattori, ladri di galline, disperati che rischiano la galera per 200 euro di cadmio in una marmitta.

Uno o più di questi stanotte e’ entrato in casa mia e ha rubato un vecchio flex, una prolunga rotta e sporca, un decespugliatore di ormai 13 anni che non ha mai funzionato bene…e soprattutto una macchina vecchia con 300mila chilometri e tanti difetti al motore…

Il nostro unico sentimento oltre l’iniziale sgomento….è solo la pietà, quella vera, e la consapevolezza che vivere onestamente, come ha sempre fatto la mia famiglia in questa città ,potrebbe sembrare inutile, ma è necessaria per continuare a stare qui, in questa terra di nessuno, dove per molti la vita e’ un lavoro a cottimo, e il cuore e’ solo un cespuglio di spine….