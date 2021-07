0 Facebook Malore in auto sull’A30, Ciro La Marca muore a 38 anni in un incidente: lascia due figli Cronaca 7 Luglio 2021 12:30 Di redazione 2'

Un malore fatale lungo l’A30, l’incidente e poi il decesso. E’ morto così Ciro La Marca, padre di 38 anni originario di Salerno. Viaggiava a bordo della sua auto nel tratto tra Salerno e Castel San Giorgio quando improvvisamente non si è sentito bene e ha perso il controllo della vettura.

Addio a Ciro La Marca

Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Commerciante molto noto nel quartiere Pastena, lascia due figli. La notizia della morte di Ciro La Marca è iniziata a circolare velocemente nei gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano il giovane padre.

Tanti i messaggi di cordoglio per lui. “Le notizie che ci spezzano il cuore! 💔 Ci conoscevamo da una vita. E ho ragione a dire che sono sempre i migliori ad andare via. Ricordo le ore trascorse nel tuo negozio, le risate, la commozione dell’arrivo dei vostri figli..

Pochi giorni fa sono venuta da te, e come sempre mi hai accolta con il tuo sorriso e con la tua gentilezza. Sono qui a scriverti ma in realtà non ci credo! Riposa in pace Ciro. Salutami papà“, “Sei stato un ottimo vicino per quattro anni abbiamo condiviso lo stesso pianerottolo, le serate quelle belle, a casa mia e a casa tua … i nostri figli che sono cresciuti un po’ insieme in quel periodo, mio figlio Simone innamorato del tuo acquario non voleva mai andar via e tu sempre molto buono con lui gli davi sempre le caramelle per non farlo piangere , quei brevi momenti passati insieme ho solo dei bei ricordi, sei un amico che tutti vorrebbero sincero onesto e sempre disponibile, un grande lavoratore un bravo marito e soprattutto un grande papà , e proprio qui mi soffermo… continua ad esserlo per i tuoi figli veglia su di loro per le tue due principesse e per il tuo piccolo principe….

Ciru’ stanott nun m fai rorm ….Salutm a mamma’ Ti voglio bene”, questi e tanti altri i messaggi d’addio.