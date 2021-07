0 Facebook Crolla il pavimento del Bar Serpentone in via Petrarca, paura ed allarme a Napoli Crolla il pavimento del Bar Serpentone. È scattato l'allarme in via Petrarca dopo il cedimento del pavimento del noto locale Cronaca 6 Luglio 2021 13:15 Di redazione 1'

Il locale è stato chiuso, così come è stato interdetto il passaggio pedonale sul marciapiede adiacente alla struttura. Il provvedimento è stato reso necessario per motivi di sicurezza. Ora dovranno partire i lavori.

Siamo a Napoli in via Petrarca, strada panoramica del quartiere collinare di Posillipo. Come riportato da Il Mattino, ha ceduto parte del manto stradale all’esterno del famoso Bar Serpentone ed è crollato anche il pavimento all’interno del locale.

Crolla il pavimento del Bar Serpentone

Subito sono scattati l’allarme e la paura dei residenti. Immediata la chiamata ai Vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto per la prima messa in sicurezza del luogo. Avviati i normali rilievi del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti.

Il bar è stato restaurato di recente. Secondo quanto riportato dal quotidiano napoletano, i gestori e i dipendenti avevano già notato qualcosa di strano: i pavimenti avevano iniziato a subire degli avvallamenti.