Inizia giovedì 8 Luglio 2021 il “Palazzo Reale Summer Fest” un evento che vedrà la partecipazione di Catello Maresca, Fabio Concato & Paolo Di Sabatino Trio, Roberto Lipari e i Selton si esibiranno sul palcoscenico del Giardino Romantico di Palazzo Reale a Napoli (dall’8 all’11 Luglio ore 21,40)

Fino al 5 settembre durante il “Palazzo Reale Summer Fest” sono tanti gli eventi culturali e musicali che animeranno la suggestiva location del Giardino Romantico di Palazzo Reale a Napoli. Dal giovedì alla domenica dalle ore 18:30, orario di inizio dell’Aperitivo Reale, sarà possibile per il pubblico godere di un’atmosfera unica. Gli spettacoli invece avranno inizio alle 21:40.

Il programma del Palazzo Reale Summer Fest

Il Taglio del nastro tocca a Catello Maresca con la presentazione del suo nuovo libro dal titolo “NCO le radici del male”; venerdì 9 sarà la volta della musica con il concerto di Fabio Concato & Paolo Di Sabatino trio che si esibiranno in un live show con arrangiamenti e sonorità vicine al jazz acustico ripercorrendo in grandi successi che hanno reso Fabio Concato uno dei più apprezzati artisti del panorama musicale italiano. Sabato 10 si esibirà sul palco del Palazzo Reale Summer Fest Roberto Lipari, attore e inviato di Striscia la Notizia con il suo show di stand-up comedy “Non ce n’è comico”; chiudono domenica 11 i Selton con il concerto “Benvenuti in tour”.

La manifestazione proseguirà fino al 5 settembre, sempre incorniciata dalla magia del Giardino Romantico di Palazzo Reale, dal giovedì alla domenica con innumerevoli appuntamenti di spettacolo dal vivo e all’aperto. Concerti musicali, live performance, stand-up comedy, dibattiti culturali e giornalistici, reading ed eventi speciali, che vedranno la partecipazione dei maggiori rappresentanti del panorama culturale, artistico e musicale del Paese e che hanno già attirato nei primi appuntamenti quasi tremila persone.

Inoltre tutti i giorni dal giovedì alla domenica, a partire dalle 18:30 fino all’inizio degli spettacoli, si potrà godere gratuitamente dell’allestimento del festival, partecipando all’ “Aperitivo Reale” sempre nel Giardino Romantico. Palazzo Reale Summer Fest si avvale della direzione artistica di Michele Mangini è prodotto da Best Live ed Emmeemme, in partnership con Ester Gatta.

Il programma del Palazzo Reale Summer Fest: tutte le info per partecipare

