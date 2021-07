0 Facebook Arriva la variante Delta a Positano, chiude Le Tre Sorelle, ristorante frequentato dai vip Cronaca 6 Luglio 2021 20:24 Di redazione 2'

La variante Delta arriva a Positano. Disposta la chiusura del ristorante “Le Tre Sorelle”, noto locale frequentato dai vip, per 15 giorni, dopo alcuni casi di variante ex indiana emersi nelle ultime ore. Lo riporta Cronache della Campania.

Variante Delta a Positano, chiude Le Tre Sorelle per 15 giorni: emersi dei positivi

Al momento tutto il personale, compresi i proprietari, sono in quarantena. Il sindaco ha informato l’Asl di Salerno che ha avviato il tracciamento dei contatti. E proprio a causa della maggiore contagiosità della variante Delta rispetto alle altre, in Campania il governatore campano ha introdotto, con un’ordinanza, l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto.

“La mascherina è un piccolo sacrificio che io chiedo ai nostri concittadini che però potrà portarci un beneficio. E’ un fastidio, come allacciarsi la cintura di sicurezza, ma è un aiuto per evitare danni e salvarti la vita”, aveva detto De Luca lo scorso venerdì, durante la sua consueta diretta social, aggiungendo che: “La contagiosità della variante Delta si sviluppa in 10 secondi, questi sono i dati che abbiamo. Vale la pena correre questi rischi? Un piccolo sacrificio che può produrre un grande beneficio.