Dramma a Poggiomarino, Clara Pinto muore dopo il parto a 35 anni: l'ultimo messaggio
5 Luglio 2021

Sono tutti senza parole a Poggiomarino, in provincia di Napoli, dopo la morte di Clara Pinto. La ragazza, 35 anni, è deceduta lo scorso sabato sera dopo aver partorito.“Sono distrutta”, avrebbe scritto in un messaggio inviato via whatsapp alla cugina. Era sofferente Clara, deceduta per arresto cardiaco nell’ospedale di Nola.

Clara Pinto muore dopo il parto: l’ultimo messaggio

Il messaggio, come riportato da Il Mattino, è stato mandato alle 17.30, Clara ha smesso di vivere due ore dopo. Nella stessa mattinata di sabato, intorno alle 7, la donna aveva dato alla luce Mattia Gennaro, il suo primo figlio, dopo quattro giorni di stimolazioni.

Clara Pinto muore dopo il parto: la vicenda

La donna aveva partorito con un taglio cesareo. Gli auguri, le foto di rito con suo figlio stretto tra le sue braccia poi la tragedia. Clara ha iniziato a star male. Nonostante i soccorsi, i medici non sono riuscita a salvarla. Un malore su cui le indagini faranno luce. Aperta un’inchiesta per stabilire se ci siano responsabilità da parte dei medici. La famiglia riferisce che la giovane era sanissima e non soffriva di patologie pregresse.