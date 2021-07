0 Facebook Monte Faito, la funivia si blocca nel vuoto per un’ora: tra i passeggeri anche dei bambini Cronaca 4 Luglio 2021 22:17 Di redazione 1'

Paura sulla funivia del Monte Faito, che è rimasta bloccata per un’ora nel vuoto. 30 i passeggeri a bordo, rimasti sospesi. Presenti anche alcuni bambini e un addetto alla sicurezza.

Un brusco stop, le urla e la cabina sospesa nel vuoto per oltre un’ora. La funivia del Faito, che collega il monte omonimo a Castellammare di Stabia (Napoli), nella corsa delle 18, e’ rimasta bloccata per oltre un’ora, con 17 persone a bordo, a causa di un blackout elettrico che ha riguardato il centro antico di Castellammare.

Una volta entrato in funzione il gruppo elettrogeno, e’ iniziata la discesa della cabina verso la stazione della funivia. “Uno sbalzo della tensione elettrica dalla rete ha provocato l’attivazione dei sistemi di sicurezza che hanno bloccato l’impianto. Un gruppo elettrogeno che alimenta il motore di recupero per la cabina ha consentito la manovra”, scrive in una nota l’Eav, l’ente gestore della funivia.