Cronaca 5 Luglio 2021

Una donna di 48 anni originaria di Poggiomarino è stata trovata impiccata in un Bed & Breakfast di via Caracciolo a Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino la signora si sarebbe recata nella struttura nella serata di sabato e pare che alloggiasse sola.

Trovata impiccata in un B&B di via Caracciolo

Il giorno seguente, la domenica, è stata trovata priva di vita all’interno della stanza che aveva prenotato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Giunta anche la Polizia di Stato che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Sul comodino sarebbe stata ritrovata una lettera in cui la donna si scusava con la famiglia.

Sull’episodio indaga la Polizia, che ha provveduto ad ascoltare i parenti della vittima. Sembrerebbe che l’ipotesi seguita sia quella del gesto volontario. Da comprendere se sulla salma della vittima sarà disposta l’autopsia.