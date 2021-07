0 Facebook La nazionale canta in napoletano con Lorenzo Insigne: “Ma quale dieta, me piacen ‘e purpette” VIDEO Calcio Napoli 5 Luglio 2021 14:53 Di Fabiana Coppola 1'

Lorenzo Insigne protagonista degli Europei 2021 in tutti sensi. Un gruppo affiatato che gooisce per la vittoria anche durante il ritorno.

La nazionale canta in napoletano con Lorenzo Insigne: il video

La nazionale canta in napoletano in aereo dopo la vittoria contro il Belgio. La presenza in squadra di Insigne, Donnarumma e Immobile si fa sentire: gli azzurri cantano “Ma quale dieta, me piacen ‘ e purpett” (ma quale dieta, mi piacciono le polpette).

VIDEO: