Napoli, bloccato a terra e arrestato: aveva colpito un vigile con un pugno. Il video che ha scatenato le polemiche Bloccato a terra e arrestato dopo che aveva colpito un vigile. È accaduto a Napoli in centro città. Il filmato pubblicato sui social Cronaca 5 Luglio 2021

Il video è stato pubblicato su TikTok ed è diventato virale sui social. Le immagini hanno mostrato un arresto compiuto dalla Polizia Municipale con il sostegno della Polizia di Stato. Subito sono scattate le polemiche a causa delle azioni degli agenti, reputate molto forti.

La persona fermata è a terra e bloccata da quattro esponenti delle forze dell’ordine. Dal filmato è possibile ascoltare l’audio: “Ecco cosa stanno facendo, quattro persone per un arresto. Lo stanno soffocando e non vogliono che riprenda la scena“.

Bloccato a terra e arrestato dopo che aveva colpito un vigile

Ma dove ci troviamo e soprattutto, cosa è accaduto? Era la notte tra sabato e domenica scorsi. La centrale operativa della Polizia Locale ha inviato degli agenti con dei carri attrezzi e delle gru per prelevare delle auto in via Medina.

Poi è arrivata la comunicazione per un intervento di messa in sicurezza del manto stradale in via Toledo. La strada era invasa da macchie d’olio, pericolose per la viabilità, soprattutto per i mezzi a due ruote.

Bloccato a terra e arrestato dopo che aveva colpito un vigile: cosa è accaduto e dove

All’improvviso è arrivata una persona, già nota alle forze dell’ordine, che pretendeva di passare. Mentre gli agenti della Municipale, supportati da quelli della Polizia di Stato, discutevano con l’uomo, è giunto sul posto uno scooter.

Chi lo guidava è sceso dal mezzo ed ha scagliato un pugno al volto di un vigile fratturandogli il setto nasale (30 i giorni di prognosi). Secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it, anche gli altri due agenti della Municipale sono stati aggrediti fisicamente.

La prima persona è stata denunciata a piede libero, sono in corso – invece – le ricerche dell’aggressore. Le forze dell’ordine hanno avviato tutti gli accertamenti del caso volti all’identificazione dell’uomo.