0 Facebook Si tuffa in piscina e muore, operaio di 41 anni lascia la moglie e tre figli: il dramma nel Beneventano Cronaca 5 Luglio 2021 14:06 Di redazione 1'

E’ una vera e propria tragedia quanto avvenuto a Ponte, in provincia di Benevento. Una domenica che doveva essere un’occasione si relax in famiglia si è trasformata in un dramma. Un uomo di 41 anni si è tuffato in una piscina privata, è stato colto da un malore ed è morto.

Muore dopo tuffo in piscina

La triste notizia è stata riportata da Ottopagine. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo era in questa struttura privata con piscina quando ha deciso di fare un bagno, dopo il tuffo ha avuto un malore ed è deceduto. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far nulla che accertare il decesso.

La vittima, un operaio di 41 anni originario del Marocco, lascia la moglie e tre figli. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine. Intanto la salma del quarantunenne è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale del San Pio di Benevento dove sarà effettuato l’esame autoptico.