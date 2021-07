0 Facebook Gli acquisti di Malika, interviene Fabrizio Corona: “Finalmente qualcuno che dice come stanno le cose” Spettacolo 5 Luglio 2021 15:20 Di redazione 2'

Malika Chaly torna a parlare sui social dopo i diversi attacchi ricevuti per gli acquisti fatti con i proventi di una raccolta fondi organizzata in suo favore. E lo fa con una sorta di velata minaccia non si sa rivolta a chi: “In questi giorni vi siete divertiti a sputtanarmi, da lunedì inizierò a divertirmi io”.

Fabrizio Corona commenta la vicenda di Malika Chaly

A commentare la vicenda è stato anche Fabrizio Corona che senza mezzi termini, condividendo il video dell’amica Vanessa May, ha fatto capire cosa pensa di tutta questa situazione. La ragazza, cacciata di casa a 22 anni perché lesbica, era praticamente rimasta senza nulla. Motivo per cui c’è stata una mobilitazione generale per aiutarla, una raccolta fondi che ha racimolato una grossa quantità di denaro. E proprio con l’utilizzo fatto di questo denaro che si sono scatenate le polemiche, prima per la Mercedes e poi per un bulldog francese.

Fabrizio Corona a gamba tesa è intervenuto e ha spiegato come, a detta sua, starebbero davvero le cose: “Nel marasma di questi giorni, finalmente qualcuno che ha il coraggio di dire le cose come stanno. Condivido tutto. Tutto quello che i benpensanti non dicono”. Nel video la May dice: “Non so in quanti vedrete questo video, io odio terribilmente le ca**ate. Non è più lecito, non è più consentito leggere stron**te. Malika, la raccolta fondi, un nuovo Mercedes, un french bulldog acquistato a 2.500 euro, un cane. Potevi andare in un canile, ti prendevi un bel trovatello ed era il regalo più bello che potessi farti. Ragazzi io lo dico per voi, aprite gli occhi vi stanno prendendo per il c***. A me non interessa fare raccolte fondi, io ho il mio Ferrari parcheggiato qua sotto, io sto in hotel. Ma aprite gli occhi non permettete a questa gente di approfittare di voi.”

Il video condiviso da Fabrizio Corona