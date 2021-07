0 Facebook Cacciata di casa perché lesbica, Malika acquista Mercedes da 17mila euro con raccolta fondi News 1 Luglio 2021 14:34 Di redazione 2'

Malika Chalny nella bufera. La ragazza di 22 anni, originaria di Castelfiorentino, nota per essere stata cacciata di casa dai genitori perché lesbica, è stata bersagliata sui social. Per la giovane, la cui storia aveva intenerito l’Italia intera, era stata avviata una raccolta fondi.

Malika Chalny usa soldi raccolta fondi per acquistare una Mercedes

La ventiduenne in un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli, senza alcuna remora, ha raccontato di aver utilizzato i soldi raccolti per acquistare una Mercedes. Un’automobile di lusso che a chi l’ha attaccata non è apparso un bene necessario. Malika, trasferitasi a Milano con la sua fidanzata, ha detto di non aver resistito ad acquistare la vettura nuova di zecca.

La giovane nell’intervista ha raccontato come ha utilizzato il denaro che l’è stato donato: “Ho preso la casa in affitto a Milano, abbiamo dato un anno di affitto più duemila euro di caparra. Poi ho pagato dentista, avvocato, ho comprato dei vestiti. Non avevo niente, era rimasto tutto a casa dei miei. Adesso ho avuto delle spese per la macchina“. Un’automobile che ha un valore di 17mila euro.

La Lucarelli nel corso dell’intervista le ha domandato perché quando l’è stato chiesto di chi fosse l’auto ha detto che era dei genitori della sua fidanzata: “Sì ho detto una bugia. Mi scuso. Mi è stato chiesto mentre ero sotto pressione. Io ho vissuto di tutto in questi mesi, sono stata buttata fuori di casa, ho i beni sequestrati, hai idea? Ho 22 anni e volevo togliermi uno sfizio, mi sono comprata una bella macchina, potevo comprarmi un’utilitaria e non l’ho fatto”.

Ed è proprio lo ‘sfizio’ che ha infuriato molti utenti. Tanti gli attacchi sui social da parte di chi ritiene che c’è chi le ha donato soldi per darle una mano e non per ‘togliersi uno sfizio’.