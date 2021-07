0 Facebook Agguato a Secondigliano, è Luigi Peluso il giovane imprenditore gambizzato Cronaca 4 Luglio 2021 10:52 Di redazione 1'

E’ Luigi Peluso, chiamato da tutti Gino, il giovane di 33 anni che ieri è stato raggiunto da diversi colpi di pistola nel quartiere Secondigliano di Napoli, altezza del civico 536.

L’agguato è avvenuto in pieno giorno. Erano da poco passate le 14,30 quando Gino, giovane imprenditore, titolare della gastronomia e panetteria ‘Le delizie del Grano’, è stato ferito alle gambe e portato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli.

Per i medici Gino non è in pericolo di vita. Nel frattempo i carabinieri hanno aperto le indagini e sono due le piste battute dai militari dell’Arma: la prima quella di una tentata rapina finita male, la seconda quella del racket.