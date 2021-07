0 Facebook Verona, crolla il tetto di una ghiacciaia e muoiono due bambini di 7 anni Cronaca 3 Luglio 2021 19:06 Di redazione 1'

Stavano giocando nei pressi di Malga Preta, in provincia di Verona sopra il tetto di una vecchia ghiacciaia abbandonata che ha ceduto. Hanno perso la vita due bambini di 7 anni, mentre due sono rimasti feriti, in maniera lieve.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio. Sul posto le squadre del soccorso alpino e speleo di Verona, un elicottero dal Veneto, decollato da Treviso, e un altro decollato da Trento.

Non è ancora stata resa nota l’identità delle due piccole vittime, ma si tratta di figli di famiglie veronesi. I piccoli erano con i genitori, usciti per una passeggiata in Lessinia. Il tetto è franato e i piccoli sono stati colpiti dalle pesanti pietre.