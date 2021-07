0 Facebook “Ci hanno picchiato anche le donne”: il ‘manganello’ della Commissaria, l’assenza per malattia della Direttrice e la mascherina contro la violenza Anche le agenti e dirigenti donne della Penitenziaria avrebbero partecipato alla mattanza in carcere. Altri dettagli stanno emergendo sulla vicenda Cronaca 2 Luglio 2021 11:59 Di Andrea Aversa 2'

Non solo uomini ma anche donne avrebbero preso parte alla violenta rappresaglia esplosa all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Già di per sé sarebbe stato un illecito, il fatto che agenti donne fossero all’interno di un penitenziario maschile.

Il quadro diventa ancora più inquietante se queste donne avessero davvero partecipato alla mattanza. La Repubblica ha riportato alcuni stralci dell’ordinanza firmata dal Giudice per le indagini preliminari (Gip). All’interno vi sono state riportata le testimonianze di qualche detenuto.



In molti hanno riferito, non solo della presenza di donne, ma addirittura di una Commissaria che incitava gli agenti violenti manifestando la propria soddisfazione per l’intera vicenda: “Operazione eccellente, mi sono riscattata“.

La dirigente non avrebbe partecipato fisicamente alle torture ma dovrà comunque rispondere all’autorità giudiziaria per averle autorizzate e non averle impedite. Intanto ieri siamo stati all’esterno della casa circondariale ‘Francesco Uccella‘. È venuto Matteo Salvini ed era presente un presidio di parenti dei detenuti guidati dalla Garante Emanuela Belcuore.

È stata l’occasione per intervistare la Direttrice del penitenziario, Elisabetta Palmieri: “Non sapevo nulla, sono stata diverso tempo in malattia. È giusto che venga fatta chiarezza su questi episodi gravissimi ma Santa Maria non è solo quello che abbiamo visto in quelle orrende immagini“.

