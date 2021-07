0 Facebook Provano a rubargli motorino, lui scappa e i malviventi sparano: colpo parato da agendina Cronaca 1 Luglio 2021 16:22 Di redazione 2'

Una rapina che poteva finire in tragedia e che soltanto per un caso non ha avuto un epilogo drammatico. Sconosciuti lo bloccano e gli chiedono di consegnare loro il motorino, riesce a divincolarsi ma i malviventi gli sparano contro un colpo di pistola che si confisca nello zainetto e viene provvidenzialmente bloccato da un’agendina con una copertina spessa.

Tentano di rubargli motorino a Torre Annunziata e sparano

E’ accaduto a Torre Annunziata. Il giovane ha presentato denuncia alla stazione dei carabinieri di Boscoreale, la sua citta’ di residenza, solo dopo essersi reso conto di quanto accaduto nell’azienda di Castellammare di Stabia dove lavora. Perche’, secondo il racconto fatto ai militari dell’Arma, del colpo ”fermato” dallo zainetto si e’ accorto diverse ore dopo l’accaduto, quando sul posto di lavoro ha notato un foro.

Ai carabinieri ha consegnato l’agenda da dove e’ stata estratta poi l’ogiva. Il racconto al vaglio dei carabinieri parte dalle 3.30-4 del mattino di martedi’, quando il giovane ha lasciato la sua casa di Boscoreale, si e’ immesso in via Settetermini, nel quartiere Penniniello, per dirigersi a lavoro. Qui e’ stato bloccato da due sconosciuti che gli hanno chiesto di scendere dal motorino. Il giovane e’ riuscito a divincolarsi ed e’ scappato sempre in sella al mezzo. Durante la fuga ha avvertito un rumore cui non aveva dato peso. La scoperta è avvenuta soltanto una volta giunto a Castellammare.