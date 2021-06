0 Facebook Dugenta, rapina con spari in una gioielleria: malviventi in fuga con il bottino Cronaca 30 Giugno 2021 17:31 Di redazione 2'

Momenti di tensione a Dugenta, in provincia di Benevento, dove due malviventi hanno assaltato una gioielleria. I due banditi armati hanno fatto irruzione nell’attività commerciale al cui interno c’erano due donne – presumibilmente complici – intente a visionare alcuni gioielli. I rapinatori si sono impossessati di alcuni contenitori di preziosi, per poi darsi alla fuga a bordo di una moto.

Dugenta, rapina con spari in una gioielleria: malviventi in fuga con il bottino

Secondo quanto raccontato dal commerciante, i banditi sono entrati, coperti da casco integrale, non appena il gioielliere ha tirato dalla cassaforte bracciali, orecchini e altri oggetti preziosi. I rapinatori, muniti di pistola, hanno minacciato il gioiellerie, facendosi consegnare tutta la merce. Nel frattempo le due donne, che potrebbero aver avuto un ruolo nel colpo, si sono dileguate a bordo di un’auto.

L’intervento dell’imprenditore

Un imprenditore che si trovava poco distante, si è reso conto di ciò che stava accadendo e ha innestato la retromarcia, tamponando il mezzo dei malviventi, i quali però sono riusciti a fuggire in moto dopo aver esploso alcuni colpi di pistola che non hanno ferito nessuno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i sanitari del 118 per prestare cure al titolare della gioielleria che ha accusato un malore per lo spavento. Ancora in corso la quantificazione del bottino da parte dei militari che hanno fatto scattare una serie di posti di blocco.