Caso Denise, Alessandro Meluzzi: "C'è qualcuno che sa qualcosa, hanno tutte le informazioni" 27 Giugno 2021

Nonostante a diffida di Piera Maggio, Quarto Grado è tornato a parlare di Denise Pipitone. Gianluigi Nuzzi ha dichiarato che: “La notizia viene prima di tutto”. Parole che chiaramente non sono piaciute alla madre della bambina scomparsa che promette azioni legali.

Meluzzi interviene sul caso di Denise Pipitone

Intanto nel corso della puntata del 25 giugno di Quarto Grado è intervenuto lo psichiatra Alessandro Meluzzi che ha spiegato come per trovare una risposta nel caso di Denise Pipitone si debba cercare nel mondo della criminalità organizzata. Secondo Meluzzi: “A volte nelle indagini bisogna restringere lo zoom col microscopio, altre volte per capire qualcosa bisogna allargarlo sul contesto. Voi pensate davvero che in un territorio come Mazara del Vallo nel Trapanese che è la patria di Matteo Messina Denaro (che non c’entra con questo caso), luoghi dove non si può rubare una macchina o un motorino senza che i boss delle mafie locali lo sappiano, possa avvenire una catastrofe di questa natura con la scomparsa di una bambina? E ancora i pescherecci, i depistaggi ecc tutto questo senza che la criminalità organizzata abbia tutte le informazioni?”

Meluzzi è certo che ci sia stata una mente dietro che ha orchestrato tutto: “Sono territori minati, se non si allargano le indagini in questa zona non si capirà mai perché sono potute accadere queste cose che non sarebbero potute accadere se non avessero avuto fra i registi qualche mente se non raffinatissima almeno abbastanza raffinata”.