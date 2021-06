0 Facebook Barbara D’Urso, la confessione che sorprende: “Ho 4 uomini nella mia vita” Spettacolo 30 Giugno 2021 08:56 Di Fabiana Coppola 2'

Barbara D’Urso si lascia andare al sentimento con un post che trapela di amore e anche di un pizzico di nostalgia. La conduttrice campana, nelle scorse ore, su Instagram ha pubblicato uno scatto che la vede protagonista con quelli che definisce i quattro uomini della sua vita. Recentemente era stata protagonista del gossip per colpa di uno stalker che da anni la perseguita.

Barbara D’Urso e i 4 uomini: il post

Uomini che hanno penetrato il cuore della presentatrice? Sì, ma in un modo romantico: suo padre, il suo ex Mauro Berardi e i suoi due figli (avuti dallo stesso produttore cinematografico), Giammauro (1986) ed Emanuele (1988). “Non ho molte foto tutti insieme e questa è una delle mie preferite in assoluto, che conservo gelosamente ma che voglio condividere con voi. Loro sono i quattro uomini più importanti della mia vita, di ieri, di oggi e per sempre. Qui ci sono le mie radici e i miei rami. Ci sono il mio papà, i miei figli e il loro padre. C’è tutto l’amore della mia vita”. Così Barbara d’Urso scrive.

Inutile dire che il post è stato subito preso d’assalto dai fan. Tanti coloro che hanno apprezzato le parole della 64enne campana e il gesto di porre in evidenza i sentimenti provati per gli affetti più cari.

Il nuovo fidanzato di Barbara D’Urso si chiama Francesco Zangrillo

Qualcun ha pensato che Barbarella potesse uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma Francesco Zangrillo, ma al momento ancora nessuna menzione per l’assicuratore che pare abbia rapito il cuore della bella conduttrice nei mesi scorsi.