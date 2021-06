0 Facebook Schianto auto-moto nel Salernitano, lo chef Mario Zingone muore a soli 36 anni Cronaca 29 Giugno 2021 15:42 Di redazione 2'

Drammatico incidente stradale sulla Statale 18, nei pressi del supermercato di Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. Un’auto con a bordo una coppia di 18enni, originari di Pompei, si è scontrata con una moto, sulla quale viaggiava un ragazzo di 36 anni.

Lo schianto è stato fatale per Mario Zingone, il 36enne originario di Castellammare e residente a Angri, che è sbalzato via dallo scooter finendo rovinosamente a terra. Immediato l’arrivo del 118 ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, è deceduto poco dopo l’arrivo al Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, a causa delle numerose ferite riportate.

La vittima lavorava come chef e lascia ed era padre di 4 figli. Le comunità di Angri e Castellammare si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa di Mario, prematuramente strappato alla vita a soli 36 anni.

Le indagini

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri di Nocera Inferiore per rilievi del caso, in modo da poter stabilire le eventuali responsabilità. Molto probabilmente i militari si serviranno delle telecamere di videosorveglianza della zona.

I due ragazzi di Pompei invece non hanno subito alcun danno, solo uno ha riportato leggere ferite, risultate guaribili in 8 giorni. Secondo una prima ricostruzione i 18enni stavano rientrando a casa quando è avvenuto il dramma.